Глава МИД Франции заявил, что ЕС ожидает от Турции реальных действий

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Турции надлежит не ограничиваться словами, а предпринять реальные действия, которые позволят улучшить ситуацию в ряде регионов мира и благоприятно скажутся ее на отношениях с Евросоюзом. Такое мнение высказал в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в эфире французского новостного телеканала LCI.

"Абсолютно не достаточно тех примирительных заявлений, которые в последние два-три дня делает президент [Реджеп Тайип] Эрдоган - нам нужны реальные действия", - подчеркнул Ле Дриан. Среди этих действий, как отметил французский министр, есть "весьма простые, которые следует совершить в Средиземноморье и в Ливии, то также есть и простые действия в отношении Нагорного Карабаха", отметил он, указав на важность удаления с его территории тех сирийских боевиков, которые попали туда благодаря содействию Турции.

"У нас много разногласий с Турцией", - отметил глава МИД Франции. Он указал на "экспансионистские устремления" этой страны, в частности "политику свершившегося факта" в Ливии, а также на аналогичного рода акции в отношении Восточного Средиземноморья, где "Турция де-факто осуществляет агрессивные действия в отношении двух стран - членов ЕС".

"Европейский союз заявил в октябре, что проведет проверку Турции по ряду позиций в ходе саммита, который пройдет в декабре, то есть через несколько дней. Именно там мы и дадим оценку происходящему", - сказал Ле Дриан.