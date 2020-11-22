Вторая за неделю акция противников карантинных мер проходит в Берлине

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Акция противников карантинных мер проходит в воскресенье в германской столице - демонстранты в знак протеста против государственной политики борьбы с коронавирусом организовали шествие через город. Как сообщила полиция, мероприятие согласовано, в нем могут принимать участие до 5 тыс. человек, но пока их заметно меньше.

Акция получила название "Марш молчания", маршрут начался в районе Пренцлауер берг, конечная точка - около площади Александерплац, там же пройдет финальная демонстрация. По мнению протестующих, борьбой с распространением коронавируса власти ограничивают их свободу и нарушают гражданские права.

Порядок обеспечивают 600 правоохранителей. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, обстановка спокойная, шествие сопровождают десятки полицейских машин. Левоориентированные группировки организовали несколько ответных демонстраций, цель стражей порядка - не допустить столкновений.

Одновременно аналогичные акции проходят в других городах - Гамбурге, Штутгарте, Котбусе. Там число участников существенно ниже, чем в Берлине.

В среду мирная акция протеста возле Бранденбургских ворот в германской столице переросла в серьезные стычки с полицией. 365 человек были задержаны, 77 стражей порядка пострадали. Полиция применяла водометы, манифестанты бросали в ответ петарды и бутылки, пытались прорвать оцепление.

В ФРГ со 2 ноября действует карантинный режим. Как минимум на месяц закрылись рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. В отличие от карантина, который был весной, открыты детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины. В общественных местах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях можно только в вызванных острой необходимостью случаях, не в туристических целях.