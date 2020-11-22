МВД Белоруссии подтвердило применение в Минске спецсредств против протестующих

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить спецсредства в отношении граждан, которые нарушали общественный прядок в Минске и оказывали сопротивление сотрудникам правопорядка. Об этом заявила ТАСС в воскресенье пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Группы людей в Минске нарушали общественный порядок, выходили на проезжую часть, блокировав движение автотранспорта. Граждане неоднократно предупреждались о недопустимости нарушения общественного порядка. При задержании некоторые из них оказывали сопротивление сотрудникам милиции, в отношении них были применены в спецсредства", - отметила официальный представитель МВД республики.

Чемоданова также констатировала снижение протестной активности по стране. "Следует отметить, что число участников несанкционированных мероприятий постепенно снижается. На территории страны, за исключением Минска, несанкционированные массовые мероприятия как таковые по состоянию на 16:00 (совпадает с мск) не отмечались", - сказала она.

В воскресенье в Белоруссии проходят очередные протесты сторонников оппозиции. Традиционно местом самых массовых акций и шествий становится Минск. В этот раз участники стали собираться в группы в разных районах города и пытались пройти к назначенным местам сбора демонстрантов. По ходу движения их встречали силовики, производя задержания участников несанкционированных акций.

По данным белорусских правозащитников, к настоящему времени известно о задержании более 100 человек, почти все были взяты под стражу в Минске.