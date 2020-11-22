В Минске возобновили работу станции метро, закрытые перед акцией протеста

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Дирекция Минского метрополитена сообщила о возобновлении работы десяти станций метро, закрытых в воскресенье перед началом очередной акции протеста оппозиции.

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"В 16:10 все станции метро открыты для пассажиров. Метрополитен работает в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в объявлении, размещенном в Telegram-канале Минского метрополитена.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход были закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Купаловская" и все [четыре] станции третьей линии.

Предприятие "Минсктранс" также сообщило о возобновлении остановок автобусов на центральном проспекте Независимости, которые были прекращены в воскресенье в связи с началом демонстраций.