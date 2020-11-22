Вашингтон официально подтвердил, что США больше не являются участником ДОН

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Вашингтон в воскресенье официально подтвердил, что США больше не являются участником Договора об открытом небе (ДОН).

"Сегодня шесть месяцев с того момента, как США представили свое уведомление о выходе из ДОН. Мы больше не являемся стороной этого договора, который Россия в течение лет грубо нарушала", - заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Его слова приводятся на странице в Twitter Совета национальной безопасности при Белом доме.

О'Брайен при этом отнес договор к числу "устаревших" соглашений, которые "приносят пользу <...> противникам [США]" за счет американской безопасности. "Президент США [Дональд Трамп] никогда не переставал ставить Америку на первое место, выводя нас из устаревших договоров и соглашений, которые приносят пользу нашим противникам за счет нашей национальной безопасности", - считает помощник главы вашингтонской администрации.

Заявление, касающееся выхода из ДОН, также распространил Госдепартамент. "Шесть месяцев истекли, выход США [из договора] вступил в силу 22 ноября 2020 года", - говорится в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.

Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

Демократ Джозеф Байден, одержавший, по прогнозам американских СМИ, победу на президентских выборах в США, в период избирательной кампании 22 мая прокомментировал решение баллотирующегося на второй срок республиканца Трампа по ДОН. Он назвал этот шаг близоруким, отметив, что это усилит напряженность между Западом и Россией, а также повысит опасность просчета и конфликта.