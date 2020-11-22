{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выход США из Договора по открытому небу
Обновлено 

Вашингтон официально подтвердил, что США больше не являются участником ДОН

Эту информацию подтвердили помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен и Госдеп
Белый дом EPA-EFE/Ken Cedeno / POOL
Описание
Белый дом
© EPA-EFE/Ken Cedeno / POOL

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Вашингтон в воскресенье официально подтвердил, что США больше не являются участником Договора об открытом небе (ДОН).

На эту тему
Высказывания российских и иностранных политиков о Договоре по открытому небу

"Сегодня шесть месяцев с того момента, как США представили свое уведомление о выходе из ДОН. Мы больше не являемся стороной этого договора, который Россия в течение лет грубо нарушала", - заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Его слова приводятся на странице в Twitter Совета национальной безопасности при Белом доме. 

О'Брайен при этом отнес договор к числу "устаревших" соглашений, которые "приносят пользу <...> противникам [США]" за счет американской безопасности. "Президент США [Дональд Трамп] никогда не переставал ставить Америку на первое место, выводя нас из устаревших договоров и соглашений, которые приносят пользу нашим противникам за счет нашей национальной безопасности", - считает помощник главы вашингтонской администрации.

Заявление, касающееся выхода из ДОН, также распространил Госдепартамент. "Шесть месяцев истекли, выход США [из договора] вступил в силу 22 ноября 2020 года", - говорится в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.

Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

Демократ Джозеф Байден, одержавший, по прогнозам американских СМИ, победу на президентских выборах в США, в период избирательной кампании 22 мая прокомментировал решение баллотирующегося на второй срок республиканца Трампа по ДОН. Он назвал этот шаг близоруким, отметив, что это усилит напряженность между Западом и Россией, а также повысит опасность просчета и конфликта.

Теги
СШАТрамп, ДональдО'Брайен, РобертВыход США из Договора по открытому небу
Саммит G20 - 2020
G20 продлила до июня 2021 года приостановку платежей стран по обслуживанию долга
Группа двадцати взяла на себя обязательство помочь странам, наиболее пострадавшим в результате пандемии
Читать полностью