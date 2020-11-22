Трамп на сессии в рамках саммита G20 раскритиковал Парижское соглашение по климату

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье на состоявшейся в рамках саммита Группы двадцати (G20) сессии, посвященной вопросам сохранения экосистемы планеты, раскритиковал Парижское соглашение по климату.

"Я вывел США из несправедливого и однобокого Парижского соглашения по климату - очень несправедливого для Соединенных Штатов договора. Парижское соглашение было нацелено не на сохранение окружающей среды. Оно было нацелено на уничтожение американской экономики. Я отказываюсь лишаться миллионов американских рабочих мест и направлять триллионы американских долларов самым злостным загрязнителям [окружающей среды] <...>. Именно это произошло бы", - сказал американский лидер. Кроме этого, в ходе выступления Трамп перечислил действия, направленные на защиту окружающей среды, которые были предприняты властями США за время его президентства.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны - участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.

В июне 2017 года Трамп объявил о решении покинуть соглашение, к которому страна присоединилась в 2016 году, еще до его прихода к власти. По убеждению главы Белого дома, оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение положений этого договора может обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. Демократ Джозеф Байден, который, по прогнозам ведущих американских СМИ, одержал победу на президентских выборах в США, ранее неоднократно заявлял, что обеспечит возвращение США в Парижское соглашение по климату.

Саммит G20 проходит в этом году с 21 по 22 ноября в формате видеоконференции. Главными темами для обсуждения стали меры по борьбе с пандемией, а также процесс восстановления глобальной экономики.