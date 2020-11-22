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Выход США из Договора по открытому небу

Помпео заявил, что благодаря выходу из ДОН Америка будет в большей безопасности

Госсекретарь США также заявил, что Россия не выполняет свои обязательства
Госсекретарь США Майкл Помпео Zach Gibson/Getty Images
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© Zach Gibson/Getty Images

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Выход США из Договора об открытом небе (ДОН) положительно скажется на безопасности Америки. Такое мнение выразил в воскресенье госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

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"Сегодня <...> вступило в силу [решение] о выходе США из ДОН. В связи с этим Америка больше защищена, так как Россия по-прежнему не выполняет свои обязательства", - написал глава американской дипломатии у себя в Twitter.

Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

Демократ Джозеф Байден, одержавший, по прогнозам американских СМИ, победу на президентских выборах в США, в период избирательной кампании 22 мая прокомментировал решение баллотирующегося на второй срок республиканца Трампа по ДОН. Он назвал данный шаг близоруким, отметив, что это усилит напряженность между Западом и Россией, а также повысит опасность просчета и конфликта.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)Выход США из Договора по открытому небу
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