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Кабмин Израиля ратифицировал соглашение о безвизовом режиме с ОАЭ

Этот шаг будет способствовать развитию туризма и укреплению отношений и экономических связей между странами, отметил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Израильское правительство на еженедельном заседании в воскресенье единогласно ратифицировало соглашение о безвизовом режиме между еврейским государством и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщает газета The Times of Israel.

"Это первая арабская страна (ОАЭ - прим. ТАСС), с которой мы [Израиль] подписали подобное соглашение (о безвизовом режиме - прим. ТАСС). Этот шаг будет способствовать развитию туризма и укреплению отношений между нашими странами, а также экономических связей", - сказал на заседании кабмина в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чьи высказывания распространила правительственная пресс-служба. "Граждане Израиля и весь мир видят огромные перемены, которые мы принесли в наш регион", - добавил он. По данным The Times of Israel, власти ОАЭ утвердили соглашение о безвизовом режиме с Израилем в начале ноября.

15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Заключение мира стало возможным благодаря активному посредничеству со стороны США, перед подписанием договоренностей президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что они станут "основой для всеобъемлющего мира" на Ближнем Востоке. 25 октября правительство Израиля ратифицировало мирное соглашение с ОАЭ, которое Кнессет (израильский парламент) утвердил 15 октября.

Трехстороннюю сделку Израиля, ОАЭ и Бахрейна назвали на Западе "Авраамовыми соглашениями" в память о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама. Палестина выступила категорически против этих договоренностей и отозвала своих послов из Абу-Даби и Манамы.

23 октября Трамп объявил о том, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений в рамках "Авраамовых соглашений". До ОАЭ и Бахрейна из арабских стран у Израиля были установлены дипотношения лишь с Египтом и Иорданией.

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