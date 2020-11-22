Байден не спешит предъявлять иск управлению администрации США за отказ признать его победу

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден не считает пока необходимым прибегать к правовым действиям, чтобы вынудить действующую администрацию США и профильное управление признать его избранным президентом. Об этом советник переходной команды демократа Джен Псаки заявила в воскресенье в эфире телекомпании CNN .

Ее спросили, готов ли демократ предъявить иск управлению по общим вопросам администрации в связи с тем, что процедура передачи власти в стране до сих пор не началась. "Обращение в суд не является нашим приоритетом. В противном случае мы бы сделали это несколько дней назад. Мы уже две недели точно знаем исход выборов", - отметила она.

"Мы будем продолжать оказывать давление [на администрацию республиканца Дональда Трампа], но это будем не только мы. Я считаю, что такое давление будет возрастать с каждым днем", - продолжала Псаки. Она назвала одним из средств давления на Трампа назначения в новую администрацию демократа Байдена. "Могу подтвердить, что избранный президент Джо Байден на следующей неделе объявит членов кабинета", - информировала она.

Представители демократа ранее сообщали об обращениях в управление по общим вопросам администрации относительно того, чтобы оно признало его избранным президентом. Глава управления Эмили Мерфи до сих пор отказывалась подписать необходимые документы, указывая на то, что Трамп свое поражение не признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе Байдена, еще нет. В соответствии с американским законодательством именно руководитель данного ведомства должен вынести официальное заключение о том, кто является избранным президентом.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден заявил, что одержал верх. Баллотировавшийся на второй срок Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.