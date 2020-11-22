Президент Сирии назначил Фейсала Микдада министром иностранных дел страны

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад издал указ о назначении Фейсала Микдада министром иностранных дел и по делам эмигрантов. Об этом в воскресенье сообщила канцелярия главы сирийского государства.

До сегодняшнего дня Микдад занимал пост заместителя министра иностранных дел Сирии.

Другим указом президента САР постпред Сирии при ООН Башар Джаафари назначен заместителем главы МИД республики. Кроме того, согласно распоряжению сирийского президента, "посол Бассам ас-Саббаг переводится в Нью-Йорк для аккредитации его в качестве постоянного представителя САР при ООН".

16 ноября сирийское агентство SANA сообщило о смерти в возрасте 79 лет предыдущего главы МИД Сирии Валида Муаллема, который руководил дипломатическим ведомством страны с 2006 года.