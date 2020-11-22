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Саммит G20 - 2020
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Саудовская Аравия официально передала председательство в G20 Италии

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд также заявил, что G20 выполнила свои обязательства по решению проблем вокруг пандемии
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP
Описание
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд
© Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP

КАИР, 22 ноября. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд официально передал в воскресенье председательство в Группе двадцати (G20) Италии.

"Мы желаем Италии всяческих успехов в проведении у себя G20 в следующем году", - сказал монарх на заключительном заседании в рамках проходившего с 21 по 22 ноября в формате видеоконференции саммита. "Саудовская Аравия продолжит играть важную роль в "двадцатке" с целью поиска решений, - указал он. - Мы будем работать в Группе двадцати, чтобы дать людям больше возможностей и сохранить нашу планету".

G20 выполнила свои обязательства по решению проблем, связанных с пандемией нового коронавируса, заявил король Саудовской Аравии. "Сотрудничество - краеугольный камень успеха Группы двадцати, - сказал он в ходе видеоконференции. - Мы многого достигли в этом году и выполнили свои обязательства по решению проблем, связанных с коронавирусом. Нам удалось передать нашим народам послание уверенности и надежды".

Главной темой последней в этом году под саудовским руководством встречи в верхах стран - участниц G20 стала борьба с коронавирусом и его влияние на мировую экономику. Лидеры входящих в группу государств обсудили дальнейшие шаги по противодействию вызванному пандемией кризису, оказание помощи наиболее пострадавшим странам, выработке вакцины и возможности подготовиться к возможным новым пандемиям в будущем. Они также затронули вопросы, связанные с экологией.

Группа двадцати - неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, существующее с 1999 года. Членами G20 являются 19 государств (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, РФ, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония), а также Евросоюз. По данным Всемирного банка, в странах "двадцатки" проживает 64% населения планеты, на них приходится 80% мирового ВВП.

Деятельность группы направлена на достижение глобальной экономической стабильности, создание условий для устойчивого роста и снижения рисков финансовых кризисов.

Италия принимает бразды правления в G20 в 2021 году. Страна - председатель определяет главные направления деятельности "двадцатки" на предстоящий год (период руководства - с декабря до конца ноября).

Теги
ИталияСаудовская АравияСауд, Сальман бен Абдель Азиз, АльСаммит G20 - 2020
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