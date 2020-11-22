Саудовская Аравия официально передала председательство в G20 Италии

КАИР, 22 ноября. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд официально передал в воскресенье председательство в Группе двадцати (G20) Италии.

"Мы желаем Италии всяческих успехов в проведении у себя G20 в следующем году", - сказал монарх на заключительном заседании в рамках проходившего с 21 по 22 ноября в формате видеоконференции саммита. "Саудовская Аравия продолжит играть важную роль в "двадцатке" с целью поиска решений, - указал он. - Мы будем работать в Группе двадцати, чтобы дать людям больше возможностей и сохранить нашу планету".

G20 выполнила свои обязательства по решению проблем, связанных с пандемией нового коронавируса, заявил король Саудовской Аравии. "Сотрудничество - краеугольный камень успеха Группы двадцати, - сказал он в ходе видеоконференции. - Мы многого достигли в этом году и выполнили свои обязательства по решению проблем, связанных с коронавирусом. Нам удалось передать нашим народам послание уверенности и надежды".

Главной темой последней в этом году под саудовским руководством встречи в верхах стран - участниц G20 стала борьба с коронавирусом и его влияние на мировую экономику. Лидеры входящих в группу государств обсудили дальнейшие шаги по противодействию вызванному пандемией кризису, оказание помощи наиболее пострадавшим странам, выработке вакцины и возможности подготовиться к возможным новым пандемиям в будущем. Они также затронули вопросы, связанные с экологией.

Группа двадцати - неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, существующее с 1999 года. Членами G20 являются 19 государств (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, РФ, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония), а также Евросоюз. По данным Всемирного банка, в странах "двадцатки" проживает 64% населения планеты, на них приходится 80% мирового ВВП.

Деятельность группы направлена на достижение глобальной экономической стабильности, создание условий для устойчивого роста и снижения рисков финансовых кризисов.

Италия принимает бразды правления в G20 в 2021 году. Страна - председатель определяет главные направления деятельности "двадцатки" на предстоящий год (период руководства - с декабря до конца ноября).