Меркель сообщила, что 19 стран G20 подтвердили приверженность Парижскому соглашению

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Девятнадцать стран "двадцатки" по итогам онлайн-саммита выразили приверженность Парижскому соглашению по климату. Об этом заявила в воскресенье журналистам в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"19 государств, из тех, что относятся к этому соглашению, подтвердили, что будут выполнять связанные с ним обязательства", - сказала канцлер. По ее словам, были некоторые сложности с формулировками для итогового коммюнике по этой теме. "Однако были сделаны правильные выводы, на основании которых можно продолжать работу", - добавила Меркель.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны - участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о решении покинуть соглашение. По убеждению главы Белого дома, оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение положений этого договора может обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. Демократ Джозеф Байден, который, по прогнозам ведущих американских СМИ, одержал победу на президентских выборах в США, ранее неоднократно заявлял, что вернется в соглашение.

Саммит G20 проходит в этом году с 21 по 22 ноября в формате видеоконференции. Главными темами для обсуждения стали меры по борьбе с пандемией, а также процесс восстановления глобальной экономики.