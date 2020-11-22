{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выход США из Договора по открытому небу

В Германии сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу

Глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил, что Берлин продолжит соблюдать соглашение

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Германия сожалеет о том, что США больше не являются участником Договора об открытом небе (ДОН). Об этом заявил в воскресенье глава МИД ФРГ Хайко Маас.

На эту тему
История Договора по открытому небу

Вашингтон ранее официально подтвердил, что США больше не являются стороной договора.

"Мы сильно сожалеем, что США решились на этот шаг и сейчас его совершили. Наша позиция по этому соглашению не менялась - мы считаем договор важной частью архитектуры контроля над вооружениями, вкладом в формирование взаимного доверия и безопасности на Северном полушарии от Владивостока до Ванкувера", - сказал Маас.

"Федеральное правительство, разумеется, будет и дальше его соблюдать", - отметил министр.

Теги
СШАГерманияМаас, ХайкоВыход США из Договора по открытому небу
Выборы президента США - 2020
ABC: Трамп со сторонниками 30 раз не смогли оспорить в судах итоги выборов в США
Штаб президента США предъявил 19 исков в пяти штатах
Читать полностью