В Германии сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Германия сожалеет о том, что США больше не являются участником Договора об открытом небе (ДОН). Об этом заявил в воскресенье глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Вашингтон ранее официально подтвердил, что США больше не являются стороной договора.

"Мы сильно сожалеем, что США решились на этот шаг и сейчас его совершили. Наша позиция по этому соглашению не менялась - мы считаем договор важной частью архитектуры контроля над вооружениями, вкладом в формирование взаимного доверия и безопасности на Северном полушарии от Владивостока до Ванкувера", - сказал Маас.

"Федеральное правительство, разумеется, будет и дальше его соблюдать", - отметил министр.