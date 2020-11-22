Макмастер считает, что Трамп, сомневаясь в итогах выборов, играет на руку противникам США

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп, подвергая сомнению итоги прошедших в стране выборов, играет на руку противникам Соединенных Штатов. Такое мнение выразил в воскресенье в эфире телекомпании CBS бывший помощник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Это очень губительно [для нацбезопасности США]. <...> Больше всего меня беспокоит то, что президент играет на руку нашим противникам. <...> О чем я писал [в своей книге] <...>, это о том, как России на самом деле все равно, кто победит на наших выборах, пока большое число американцев сомневается в легитимности результатов. Мне кажется, на данном этапе нам всем нужно потребовать лучшего от наших политических лидеров <...>, особенно от президента, чтобы они не играли на руку нашим противникам и [не] разделяли нас еще больше, уменьшая нашу уверенность в наших демократических принципах, институтах и процессах", - утверждал Макмастер. Вашингтон в последние годы к числу противников США на мировой арене относит Россию, Китай, КНДР и Иран.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден заявил, что одержал верх на выборах. Баллотировавшийся на второй срок Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.