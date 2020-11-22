Глава Евросовета призвал G20 к созданию международного договора по пандемиям

БРЮССЕЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Международное сообщество должно заключить договор по пандемиям, который позволит в будущем избегать подобных COVID-19 ситуаций и реагировать скоординированно в случае их возникновения. Об этом заявил на саммите G20 глава Евросовета Шарль Мишель.

"COVID-19 стал неожиданностью для многих из нас. Но это не первая глобальная пандемия. И, к сожалению, не последняя. Заглядывая в будущее, мировое сообщество должно быть лучше подготовлено к пандемиям. Международный договор по пандемиям мог бы помочь нам реагировать на них более оперативно и скоординированно. Он должен быть согласован со всеми организациями и учреждениями ООН, в частности с ВОЗ. ВОЗ должна оставаться краеугольным камнем глобальной координации в борьбе с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения", - заявил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила в свою очередь, что мировое сообщество должно усилить готовность к такого рода пандемиям. "В качестве урока, извлеченного из кризиса, мы должны усилить глобальную готовность. Мы еще раз обсудим это в мае 2021 года на совместном глобальном саммите G20 по здравоохранению в Италии", - сказала она.

Лидеры "двадцатки" также обсудили ряд других важных глобальных вопросов, таких как восстановление экономики, реформа ВТО, налогообложение цифровой экономики и способы поддержки стран с низким уровнем дохода, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Саммит G20 проходил в этом году с 21 по 22 ноября под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в формате видеоконференции. Главными темами для обсуждения стали меры по борьбе с пандемией, а также процесс восстановления глобальной экономики.