Американский сенатор-демократ назвал безрассудным шагом выход США из ДОН

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) является безрассудным шагом, который делает Соединенные Штаты и их союзников "менее защищенными" от России. Такое мнение выразил в воскресенье старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси).

"Решение администрации о выходе из ДОН безрассудно и делает США и наших союзников менее защищенными от России. <...> Решение администрации выйти из договора вписывается в более обширную схему отказа от соглашений по контролю над вооружениями и нераспространению, вызывая у наших союзников глубокую обеспокоенность относительно нашей приверженности их безопасности", - говорится в распространенном заявлении законодателя.

Менендес подчеркнул, что, по его мнению, выход США из договора является нарушением американского законодательства. "В законе об оборонном бюджете на 2020 финансовый год Конгресс подтвердил свою поддержку ДОН и предписал администрации обосновать выход за четыре месяца до какого-либо официального уведомления о выходе. Президент [США Дональд] Трамп наглым образом проигнорировал этот закон", - утверждает американский сенатор. "Я призываю новую администрацию [демократа Джозефа] Байдена вновь присоединиться к договору", - добавил Менендес.

Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, то есть 22 ноября. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

Демократ Джозеф Байден, одержавший, по прогнозам американских СМИ, победу на президентских выборах в США, в период избирательной кампании 22 мая прокомментировал решение баллотирующегося на второй срок республиканца Трампа по ДОН. Он назвал данный шаг близоруким, отметив, что это усилит напряженность между Западом и Россией, а также повысит опасность просчета и конфликта.