Минск включит представителей руководства ЕС и ряда стран ЕС в санкционные списки

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Белоруссия включит представителей руководства Евросоюза и ряда стран ЕС в свои расширенные санкционные списки. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью телеканалу "Беларусь-1", показанном в воскресенье.

"Если нас задевают, если против нас выдвигают какие-то санкции, то мы, конечно, будем вынуждены адекватно отвечать. Вы знаете, что Европейский союз ввел дополнительные санкции против полутора десятков человек - мы также расширим и наши санкционные персональные списки, в которые будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств", - сообщил глава белорусского МИД.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк решили заморозить свое сотрудничество с Белоруссией, в связи с чем белорусская сторона приостанавливает диалог с Евросоюзом по вопросам прав человека, сообщил Макей.

"Мы также с учетом того, что Европейский союз и отдельные страны пытаются критиковать нас по вопросам прав человека, по вопросам демократии - и все это абсолютно искусственно политизировано, не видим смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог до тех пор, пока Европейский союз не примет решение об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью", - сказал глава белорусского МИД.

Макей заявил, что основной курс внешней политики Белоруссии будет сосредоточен на РФ, но страна не отказывается от политики многовекторности.

"Мы всегда говорили о том, что Россия является для нас главным стратегическом союзником и главным партнером, и хотим мы этого или нет, основной вектор, тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении", - сказал министр. Однако, по его словам, "отказываться от других направлений Беларусь не собирается, так как мы более 50% белорусского экспорта поставляем в страны ЕС и дальнего зарубежья, другие государства".