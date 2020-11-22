ABC: Трамп со сторонниками 30 раз не смогли оспорить в судах итоги выборов в США

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Избирательный штаб республиканца Дональда Трампа и его сторонники не менее 30 раз потерпели поражение в судах в попытках оспорить результаты президентских выборов в США. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания ABC .

Она представила собственные выкладки за период времени со дня голосования - 3 ноября. Штаб Трампа за это время, в частности, предъявил 19 исков в пяти штатах. 17 из них были отклонены, не приняты к рассмотрению или отозваны. Один иск был удовлетворен, еще один рассматривается.

В субботу окружной суд Пенсильвании отклонил иск штаба республиканца, требовавшего признать недействительными почти 7 млн бюллетеней, поданных по почте в этом штате на выборах 3 ноября. Трамп аргументировал исковую жалобу ссылкой на якобы допущенные на выборах в этом штате нарушения. Республиканец утверждал, что из-за этого победа в Пенсильвании должна быть присуждена ему. Согласно оценке газеты The New York Times и ряда других американских СМИ, Байден выиграл в этом штате, набрав 50% голосов, его соперника поддержали 48,8% проголосовавших.