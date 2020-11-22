В Госдепе заявили, что нынешняя администрация продолжит давление на Иран

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Нынешняя вашингтонская администрация продолжит осуществлять политику оказания максимального давления на Иран до последнего дня своего пребывания у власти. Об этом сообщил на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга. Стенограмму брифинга распространила в воскресенье пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Во время брифинга один из журналистов спросил, рассматривает ли Вашингтон возможность применения военной силы в отношении Ирана. Конкретного ответа на этот вопрос сотрудник Госдепа не дал, однако напомнил, что госсекретарь США Майкл Помпео ранее в интервью газете The Jerusalem Post заявлял, что "все варианты остаются на повестке".

"Администрация в течение нескольких лет была сосредоточена на этой кампании по оказанию максимального давления на Иран, которая была невероятно успешной в плане лишения режима миллиардов долларов доходов <...>. Я думаю, она [кампания] преуспела в вопросе расширения рычагов влияния США в стремлении привести их [Тегеран] за стол переговоров, чтобы обсудить, как они собираются стать нормальным государством", - продолжил сотрудник Госдепа.

"Это американский народ избрал эту администрацию, и она продолжит проводить свою политику до тех пор, пока находится у власти. Это все, что я могу сказать относительно максимального давления", - добавил он.

В понедельник в своей электронной версии газета The New York Times со ссылкой на четыре источника из числа действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов сообщала, что президента США Дональда Трампа на совещании 12 ноября отговорили от идеи нанесения удара по подземному заводу в иранском Натанзе, предназначенному для обогащения урана. Как утверждалось в публикации, речь могла идти о ракетном обстреле или кибератаке. Официальные лица, участвовавшие в заседании, покинули Белый дом в уверенности, что применение военной силы США против Ирана теперь исключено.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой свыше 270 выборщиков, голоса которых необходимы для победы над республиканцем Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.