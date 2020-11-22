Reuters: контр-адмирал ВМС США прибыл с необъявленным визитом на Тайвань

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Контр-адмирал ВМС США Майкл Стьюдмэн, курирующий вопросы военной разведки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прибыл с необъявленным визитом на Тайвань. Об этом сообщило в воскресенье со ссылкой на источники агентство Reuters.

Как отмечает Reuters, в Пентагоне эту информацию прокомментировать отказались. Дополнительных подробностей агентство пока не приводит.

В пятницу МИД КНР выразил протест и пригрозил контрмерами в случае визита на Тайвань главы Агентства по защите окружающей среды США Эндрю Уилера. Как сообщали ведущие СМИ Тайваня, визит Уилера может состояться в декабре.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты на материке.

В последние месяцы Белый дом на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге активизировал контакты с Тайбэем. С 9 по 12 августа на Тайване побывал министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, что вызвало решительные протесты китайских властей. С 17 по 19 сентября Тайбэй посетил заместитель госсекретаря США Кит Крак. Поводом для его визита, который окрестили "эпохальным", стало участие в церемонии в память о бывшем главе тайваньской администрации Ли Дэнхуэе. В дни пребывания американского дипломата Народно-освободительная армия Китая демонстративно провела военные маневры в зоне Тайваньского пролива.