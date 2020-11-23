Трамп опротестовал решение суда Пенсильвании отклонить иск о недействительности бюллетеней

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Избирательный штаб баллотирующегося на второй срок президента США Дональда Трампа в воскресенье подал апелляцию на решение окружного суда штата Пенсильвания, отклонившего в субботу иск республиканца о признании недействительными части бюллетеней. Об этом сообщил телеканал Fox News .

По данным телеканала, штаб Трампа в конечном счете добивается отсрочки процедуры утверждения властями Пенсильвании результатов голосования на выборах в США. Как поясняет Fox News, республиканцу требуется добиться удовлетворения иска не только в этом штате, но и в других, чтобы приостановить сертификацию итогов голосования.

Окружной суд Пенсильвании в субботу отклонил иск штаба республиканца, требовавшего признать недействительными почти 7 млн бюллетеней, поданных по почте в этом штате на выборах 3 ноября. Трамп аргументировал исковую жалобу ссылкой на якобы допущенные на выборах в этом штате нарушения. Республиканец утверждал, что из-за этого победа в Пенсильвании (20 голосов выборщиков) должна быть присуждена ему. Согласно оценке газеты The New York Times и ряда других американских СМИ, Байден выиграл в этом штате, набрав 50% голосов, его соперника поддержали 48,8% проголосовавших.