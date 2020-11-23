Советник Трампа опроверг сообщения о пропуске президентом США одной из сессий саммита G20

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу опроверг сообщение телекомпании CNBC о том, что глава вашингтонской администрации Дональд Трамп в субботу не выступил на состоявшейся в рамках саммита Группы двадцати (G20) сессии, посвященной вопросам борьбы с пандемией. Заявление Кадлоу опубликовал в воскресенье у себя в Twitter сам президент США.

"Полная ложь. Я вместе с составителями речей написал [его] обращение [к участникам встречи]. Он его зачитал. [Он] был третьим [по счету] спикером. [Министр финансов США Стивен] Мнучин и я сидели рядом с ним. Это фальшивые, предвзятые и лживые СМИ. CNBC должно быть стыдно", - говорится в заявлении. По мнению Кадлоу, телекомпания должна дать опровержение своего материала и извиниться за произошедшее.

21 ноября CNBC разместила на своем сайте статью, в которой утверждается, что Трамп в субботу принял участие в церемонии открытия виртуального саммита G20, вскоре после чего отправился в свой гольф-клуб в штате Вирджиния. Согласно публикации, Трамп якобы не выступал на сессии саммита, на которой лидеры "двадцатки" обсуждали вопросы, связанные с готовностью к пандемии. В свою очередь, пресс-служба Белого дома вечером в субботу сообщила, что Трамп на саммите обсудил с коллегами по G20 необходимость совместной работы для преодоления пандемии коронавируса и подтвердил важность диалога для обеспечения будущего экономического роста.

В воскресенье утром Трамп в рамках саммита принял участие в сессии, посвященной проблеме сохранения экосистемы планеты. Как информировала пресс-служба Белого дома, во второй день саммита глава вашингтонской администрации, помимо прочего, отметил, что с нетерпением ожидает сотрудничества с Италией, к которой перешло председательство в G20, а также призвал страны "двадцатки" "продолжать работать вместе над достижением безопасности, процветания и мира для всех стран". Как сообщал пресс-пул Белого дома, в воскресенье после участия в саммите американский президент вновь отправился в свой гольф-клуб в Вирджинии.