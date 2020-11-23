Мадуро назвал участие венесуэльцев в выборах лучшим подарком

БОГОТА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в воскресенье, что участие венесуэльцев в парламентских выборах, намеченных на 6 декабря, станет лучшим подарком на его день рождения, который будет отмечаться 23 ноября.

"Если вы хотите сделать подарок на мой день рождения, то 6 декабря всей семьей идите на выборы", - заявил в Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Президент Боливарианской Республики добавил, что 23 ноября также готов получать поздравления.

В понедельник Мадуро исполняется 58 лет.