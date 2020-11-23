Сенатор от республиканцев призвала администрацию США начать процесс передачи дел Байдену

"Пора начать полный и официальный переходный процесс", - говорится в заявлении законодателя, которое она опубликовала у себя в Twitter.

"По мере того, как штаты завершают [процедуры, связанные с] выборами 2020 года и утверждают результаты, все мы обязаны обеспечить соблюдение нами чистоты избирательного процесса и защиту веры американцев в нашу избирательную систему. Каждый штат работал над обеспечением свободного и справедливого избирательного процесса. У президента Трампа была возможность через суд предъявить свои претензии, до сих пор суды признавали их необоснованными. Кампания по оказанию давления на законодателей от штатов, чтобы повлиять на результаты выборов, не только беспрецедентна, но и несовместима с нашим демократическим процессом", - добавила Мурковски, которая до этого в числе еще нескольких сенаторов-республиканцев поздравила демократа Джозефа Байдена с победой на выборах в США.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой свыше 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден заявил, что одержал верх на выборах. Баллотировавшийся на второй срок Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Представители Байдена ранее сообщали об обращениях в профильное Управление по общим вопросам администрации США относительно того, чтобы оно признало его избранным президентом. Глава управления Эмили Мерфи до сих пор отказывалась подписать необходимые документы, указывая, что Трамп свое поражение не признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе Байдена, еще нет. В соответствии с американским законодательством именно руководитель этого ведомства должен вынести официальное заключение о том, кто является избранным президентом.