В Эр-Рияде выразили заинтересованность в участии в новой сделке США и Ирана вместо СВПД

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Саудовская Аравия заинтересована в присоединении к заключению между США и Ираном новой договоренности, которая придет на смену Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы. Об этом глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил в опубликованном в воскресенье интервью американскому телеканалу CNBC .

"Мне бы хотелось, чтобы такая будущая договоренность называлась СВПД++ и предусматривала выработку подхода к ядерной программе и враждебной деятельности Ирана", - отметил он. С его точки зрения, Саудовской Аравии следует "стать партнером в дискуссиях", если новый президент США захочет возобновить диалог с Тегераном. Глава МИД королевства при этом повторил обвинения в адрес Ирана в "стремлении диктовать свою волю в регионе и экспортировать революцию" в соседние государства.

Фейсал бен Фархан Аль Сауд акцентировал внимание на том, что Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января заявил о завершении этого процесса. "Это показывает, насколько легко они могут в любой момент продвинуться вперед со своей ядерной программой", - пояснил глава МИД королевства. Он считает, что курс президента США Дональда Трампа на оказание максимального давления на Тегеран "пока что был успешным".

Байден в предвыборной программе заявлял о возможности возвращения США в "ядерную сделку" с Ираном.