Bloomberg: Байден намерен выдвинуть Блинкена кандидатом в госсекретари США

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден намерен выдвинуть своего помощника Энтони Блинкена кандидатом на пост госсекретаря в новой администрации США, а Джейка Салливэна - на пост помощника президента по национальной безопасности. Об этом сообщило в воскресенье агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

Источники подтвердили, что эти назначения будут оглашены на начинающейся неделе. Эта информация соответствует заявлению Рона Клайна, которого Байден уже назначил руководителем аппарата сотрудников Белого дома. По словам Клайна, избранный президент объявит назначения на ключевые посты в его будущей администрации 24 ноября.

Агентство Associated Press в минувшую пятницу назвало наиболее вероятными кандидатами на пост руководителя внешнеполитического ведомства США Блинкена и сенатора Криса Кунса (от штата Делавэр). Источники AP уточняли, что у Блинкена "есть преимущество" в сравнении с Кунсом. По информации источника газеты The Hill, у Блинкена наиболее высокие шансы стать госсекретарем.

Салливэн занимал должность помощника по вопросам внешней политики вице-президента США, когда этот пост занимал Байден. Салливэн также работал советником по внешнеполитическим вопросам экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, когда она баллотировалась в президенты США в 2016 году.

В новость внесены изменения (7:12 мск) - передается с уточнением формулировки - "выдвинуть кандидатом"