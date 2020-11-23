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Власти Гватемалы считают беспорядки в стране попыткой госпереворота

В правительстве республики призвали политические силы к диалогу

ГАВАНА, 23 ноября. /ТАСС/. Руководство Гватемалы считает спровоцированные в результате протестов против проекта нового бюджета беспорядки попыткой государственного переворота. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте правительства республики.

"Акты систематического насилия против государственных институтов, свидетелями которых стали все гватемальцы в последние дни, не являются законными способами осуществления свободы выражения мнений. Напротив, такие действия являются лишь средством, с помощью которого группы, находящиеся в меньшинстве, стремятся осуществить государственный переворот", - говорится в документе. Власти призвали политические силы республики к диалогу при содействии Организации американских государств.

В субботу в столице страны прошла масштабная акция протеста, переросшая в беспорядки и столкновения с полицией. Поводом для манифестации стало принятие проекта бюджета на 2021 год. Документ, одобренный ранее на этой неделе, предусматривает сокращение расходов на здравоохранение и образование, а также наращивание государственного долга.

Группа агрессивно настроенных протестующих прорвалась к зданию парламента республики и подожгла несколько помещений, однако с пожаром удалось быстро справиться. По данным МВД, сотрудники правоохранительных органов задержали более 30 участников беспорядков.

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