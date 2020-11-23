Лукашенко заявил о пробелах в патриотическом воспитании молодежи

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на необходимость ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании молодежи республики. Об этом сообщило в понедельник агентство БелТА.

"Мы видим как один из основных недостатков в этой ситуации отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в вооруженных силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать", - сказал глава государства на встрече с министром обороны Виктором Хрениным.