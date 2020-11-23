Глава Минобороны Белоруссии доложил Лукашенко, что ситуация в армии контролируемая

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту страны Александру Лукашенко, что ситуация в армии контролируемая и что она готова к выполнению задач. Об этом сообщило в понедельник агентство БелТА.

"Ситуация в армии сегодня контролируемая и управляемая, вооруженные силы готовы к выполнению задач по предназначению", - сказал руководитель военного ведомства. "Мероприятия плана подготовки вооруженных сил, несмотря на все трудности, выполнены на 100%", - подчеркнул он.

Лукашенко поинтересовался у главы Минобороны, каково состояние вооруженных сил и в чем заключаются их основные проблемы. Глава государства также обсудил с собеседником роль белорусской армии в патриотическом воспитании молодежи и обозначил вопросы противодействия деструктивным силам, которые пытаются "раскачать" или "опрокинуть" страну, отмечает БелТА.

Кроме того, Лукашенко и Хренин затронули тему морального, технического и финансового состояния армейских подразделений, которые могут принять участие в международных миротворческих операциях, и аспекты кадровой работы в вооруженных силах.