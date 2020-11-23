Суд Тбилиси заключил под стражу обвиняемого в нападении на микрофинансовую организацию

ТБИЛИСИ, 23 ноября. /ТАСС/. Тбилисский городской суд избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для Левана Зурабашвили, обвиняемого в нападении на офис микрофинансовой организации в Тбилиси и взятии в заложники 17 человек. Об этом в понедельник сообщил журналистам прокурор Лука Гамкрелидзе.

"Мы представили материалы, по которым доказывали, что существовала опасность повторного совершения преступления, уничтожения улик со стороны обвиняемого. С учетом этих опасностей, а также с учетом того, что по делу назначена психиатрическая экспертиза, которая должна установить состояние здоровья обвиняемого на момент совершения преступления, суд избрал заключение в качестве меры пресечения", - сказал прокурор.

Сторона защиты в свою очередь требовала избрать для него залог в размере 1 тыс. лари (более $303) или же вовсе оставить без меры пресечения. На судебном заседании присутствовала и мать обвиняемого, которая утверждает, что ее сын пошел на такой поступок из-за сложного социального положения семьи. Он не хотел никому причинять вреда, а лишь "громко заявить о своем протесте".

Зурабашвили ворвался в офис микрофинансовой организации в Тбилиси на проспекте Церетели в минувшую пятницу. Изначально сообщалось, что у него в руках была ручная граната, однако позже следствие установило, что обвиняемый ворвался в здание с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Он удерживал в заложниках 17 человек, которых постепенно освободил, после чего полицейские его задержали.

В качестве требования злоумышленник распространил видеообращение, в котором требовал, чтобы парламент запретил в стране азартные игры, понизил процентную ставку по банковским кредитам до 7%, а также повысил пенсии или снизил цены на лекарства. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Захват в качестве заложника двух или более лиц" УК Грузии, что карается лишением свободы на срок от девяти до 14 лет.