Минск считает, что выход США из Договора по открытому небу приведет к росту напряженности

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу приведет к дальнейшему росту недоверия и военно-политической напряженности. Об этом говорится в заявлении, размещенном в понедельник на сайте МИД Белоруссии.

"22 ноября 2020 г. вступило в силу решение США о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), - указывается в тексте. - Выход Вашингтона из ДОН подрывает жизнеспособность договора, приведет к дальнейшему росту недоверия и военно-политической напряженности. Серьезный ущерб наносится архитектуре евроатлантической безопасности и инструментарию контроля над вооружениями".

В МИД отметили, что Белоруссия с глубоким сожалением восприняла этот шаг американской стороны, так как разработанный по инициативе США в первые годы после окончания холодной войны ДОН остается одним из наиболее значимых и эффективно действующих юридически обязывающих военно-политических механизмов, который обеспечивает беспрецедентный уровень прозрачности и предсказуемости в военной сфере для государств-участников. "Рассчитываем, что американское руководство проявит политическую мудрость и это решение будет пересмотрено в ближайшее время, - подчеркивается в заявлении. - Убеждены, что возвращение США в сообщество "открытого неба" не только укрепит безопасность всех государств - участников ДОН, но и положительно скажется на восстановлении атмосферы доверия на евроатлантическом пространстве".

Вашингтон в воскресенье официально подтвердил, что США больше не являются участником ДОН. Соответствующее заявление распространил Госдепартамент.