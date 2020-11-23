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Белоруссия расширит участие в миротворческих миссиях

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Белоруссии готовы расширить свое участие в миротворческих миссиях за рубежом. Об этом заявил в понедельник журналистам министр обороны страны Виктор Хренин после доклада президенту Александру Лукашенко.

"На сегодня мы участвуем в миротворческих миссиях в Ливане под эгидой ООН и выполняем задачи в Украине под эгидой ОБСЕ. Эти вопросы мы планируем развивать и расширять. У нас есть подготовленное подразделение для этих задач - миротворческая рота в Витебске", - сказал руководитель военного ведомства, слова которого приводит агентство БелТА.

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