В ДНР считают, что украинский план по Донбассу предполагает вооруженный захват территорий

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Проект плана по урегулированию конфликта в Донбассе, предложенный Киевом, фактически предполагает вооруженный захват территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое мнение в понедельник высказала в ходе круглого стола, проходящего в онлайн-формате в ТАСС и посвященного оценке планов сторон по урегулированию конфликта в Донбассе, полномочный представитель ДНР на минских переговорах и глава МИД республики Наталья Никонорова.

"Мы из это документа можем сделать вывод, что он не направлен на мирное политическое урегулирование конфликта: он, напротив, направлен на силовой захват наших территорий", - сказала Никонорова.

Полпред ДНР пояснила, что представленный Киевом "план действий" предлагает республикам разоружиться и впустить на свою территорию украинских силовиков, не гарантируя при этом закрепление особого статуса Донбасса, регламентированное политической частью минских соглашений.

Она указала, что украинская сторона целенаправленно воспрепятствовала реализации инициативы Донецка и Луганска по разблокировке минского переговорного процесса. "Мы не получали никаких комментариев украинской стороны на нашу дорожную карту, без этого отсутствует предмет для дискуссии", - констатировала Никонорова.

По ее словам, вместо этого Киев развернул спланированную информационную кампанию в поддержку своего "плана совместных шагов", который в корне противоречит минским соглашениям: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "начал хвалить украинскую делегацию за ее "проактивность", а сама инициатива по разблокировке переговоров представлялась в СМИ как исключительная заслуга полпреда Киева на переговорах, экс-президента страны Леонида Кравчука.

Возможность договориться

Никонорова считает, что возможности вывести из тупика переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе все сокращаются, но шансы еще есть. "Возможность небольшая договориться по дорожной карте еще существует", - отметила она.

При этом полпред подчеркнула, что Украина делает все, чтобы спровоцировать Донецк и Луганск на выход из состава минской переговорной площадки. "Киев подводит республики к тому, чтобы мы встали и вышли из диалога", - констатировала Никонорова.

Она напомнила, что в июле Верховная рада приняла постановление "О назначении очередных местных выборов в 2020 году": пункт 4 этого документа прямо противоречит минским соглашениям, поскольку предусматривает передачу Киеву контроля над границей Донбасса и России до проведения выборов в регионе. Кроме того, по словам Никоноровой, в ходе заседаний контактной группы украинские представители регулярно заявляют об отсутствии у них полномочий влиять на выполнение политических пунктов мирных соглашений.

В этой связи ДНР и ЛНР предложили согласовать в Минске и одобрить на уровне Верховной Рады и президента Украины документ - дорожную карту, в которой будет закреплен путь непосредственной реализации минских соглашений во взаимосвязи всех аспектов. Вместо нее Киев направил в контактную группу свой проект, который по сути отменяет все подписанные ранее мирные договоренности. Лишь по итогам длительных переговоров, подчеркнула Никонорова, полпред Украины Леонид Кравчук все же согласился с Донецком и Луганском, что итоговый план дорожной карты должен соответствовать "Минску".

Дорожные карты по Донбассу

Представители ДНР и ЛНР в начале октября внесли на рассмотрение контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе проект дорожной карты, представляющий собой пошаговый план всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта на Донбассе на основе минских соглашений.

Позднее, 20 ноября, МИД ДНР обнародовал проект "плана совместных шагов", представленный Киевом в ответ на предложения республик Донбасса. В постатейных комментариях к документу представители ДНР отметили его многочисленные несоответствия Минским соглашениям и заключили, что украинская сторона не демонстрирует реального стремления к миру.

Ранее по итогам обсуждения украинского плана на переговорах контактной группы представители Донбасса констатировали, что Киев полностью исказил суть инициативы республик по разблокированию минского процесса.

Такую же оценку украинскому документу дал полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов. По мнению полпреда РФ, представленный Киевом план свидетельствует о том, что власти страны не собираются вступать в диалог с жителями Донбасса и планируют "не прекращать, а расширять военные действия" в регионе. Грызлов подчеркнул, что украинский вариант дорожной карты может рассматриваться как шаг к полному отказу от минских соглашений.