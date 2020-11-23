Маас проводит в Берлине встречу с коллегами из Британии и Франции по СВПД

БЕРЛИН, 23 ноября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас обсуждает в Берлине со своими коллегами из Великобритании и Франции Домиником Раабом и Жан-Ивом Ле Дрианом перспективы сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель германского дипведомства Андреа Зассе.

"Я хотела бы сообщить, что министр Маас сегодня принимает на вилле Борзиг (резиденция МИД ФРГ - прим. ТАСС) своих французского и британского коллег. Встреча началась в эти минуты", - сказала она. "В центре внимания находится ядерная сделка с Ираном. Министры неоднократно давали ясно понять, что мы выступаем за сохранение СВПД", - отметила Зассе. "На наш взгляд, Иран систематически нарушает соглашение", - добавила она.

По словам представителя внешнеполитического ведомства ФРГ, "главы МИД хотят обсудить, как могут выглядеть дальнейшие действия при привлечении всех сторон, подписавших СВПД, и - при известных условиях - новой администрации США". "Мы убеждены, что конструктивная позиция США по венскому соглашению могла бы в значительной степени помочь остановить негативную спираль, которую мы наблюдаем в отношениях с Ираном, и открыть новые перспективы для сохранения СВПД", - подчеркнула она.

"Вместе с нашими партнерами, прежде всего европейскими партнерами, мы настоятельно призываем Иран прекратить нарушать СВПД и снова полностью воплотить в жизнь все обязательства в рамках соглашения. Другими темами разговора являются ракетная программа и роль Ирана в регионе", - проинформировала Зассе.

Будущее ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Ирана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим исламская республика приступила к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января заявила о завершении данного процесса.