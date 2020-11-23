Эксперт: Киев на минских переговорах может придерживаться приднестровского сценария

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Позиция Киева на минских переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе может говорить о намерении украинской стороны реализовать в регионе приднестровский сценарий замораживания конфликта. Об этом в понедельник на организованном ТАСС в онлайн-формате круглом столе заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

"Имитация переговорного процесса в контактной группе приведет к необходимости пересмотреть философию данного процесса, а при необходимости поступить так, как это произошло 14 лет назад в рамках урегулирования конфликта на Днестре. Там политическая составляющая была полностью вынесена из переговоров, и с 2006 года там "политичная корзина" не обсуждается совершенно", - сказал он.

По мнению Денисова, такой вариант развития переговорного процесса по Донбассу является "нежелательным". "Я считаю, было бы неправильно, если это было бы заморожено, но к этому все идет. Сам дух этих переговоров на политическом треке, мне кажется, к этому подталкивает", - отметил эксперт.

Представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в начале октября внесли на рассмотрение контактной группы дорожную карту, представляющую собой пошаговый план всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта в Донбассе на основе минских соглашений. Киев после неоднократных попыток уклониться от работы над документом представил свой ответный План совместных шагов лишь в начале ноября, однако документ был раскритикован республиками и РФ как несоответствующий духу и букве минских соглашений. Представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов назвал действия Киева имитацией переговорного процесса и "шагом к полному отказу от минских соглашений".