В Минске закрыли вход на станцию метро "Площадь Ленина" перед акцией протеста пенсионеров

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Минский метрополитен сообщил, что станция "Площадь Ленина" закрыта на вход и выход со стороны площади Независимости, где собираются в понедельник пенсионеры на акцию протеста.

"23 ноября в 13:45 (совпадает с мск - прим. ТАСС) в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыт вестибюль № 2 станции метро "Площадь Ленина" (вход со стороны площади Независимости). Поезда останавливаются на данной станции", - говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.

Массовые акции протеста продолжаются в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись президентские выборы. В первые дни эти акции переросли в жесткие столкновения протестующих с силовиками. Власти требуют прекратить незаконные акции, к которым присоединились студенты, женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью.