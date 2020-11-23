ЛНР сомневается в полномочиях членов украинской делегации в контактной группе

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) считает сомнительными полномочия представителей Киева на переговорах участников контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом в понедельник на организованном ТАСС в онлайн-формате круглом столе заявил полномочный представитель ЛНР в политической рабочей группе контактной группы Родион Мирошник.

"Полномочия украинской делегации вызывают большие вопросы", - сказал он.

Мирошник пояснил, что руководители украинской делегации на минских переговорах были назначены указом президента, в то время как Украина является парламентско-президентской республикой, а Верховная рада не только не давала переговорщикам каких-либо полномочий, но даже не согласовывала их назначение. Представитель ЛНР напомнил, что в свое время украинский парламент просто проигнорировал обращение руководителя украинской делегации в контактной группе Леонида Кучмы с просьбой привести в соответствие минским соглашениям постановления Рады о проведении местных выборов.

"Речь идет о том, что мы понимаем, что люди, участвующие от украинской стороны в переговорах, существенными полномочиями - по крайней мере в глазах Верховной рады Украины - не наделены", - подчеркнул Мирошник.

Он добавил, что даже в случае согласования в контактной группе дорожной карты по урегулированию ситуации в Донбассе "никаких обязательств со стороны украинского парламента принять этот документ нет".

Отношение к власти

По словам Мирошника, внутриполитический ландшафт на Украине не оказывает существенного влияния на ход минских переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, влияют ли на ход переговоров провал партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" на местных украинских выборах и угроза раскола фракции "Слуги народа" в Верховной раде, представитель ЛНР сказал, что "по социологическим данным, около 70% населения ЛНР и Донецкой народной республики не приемлет никакой украинский проект".

По его словам, у жителей Донбасса "на фоне военных действий, на фоне принятия Киевом всевозможных радикальных решений" сформировалось четко негативное восприятие украинских властей. "Будь то Зеленский, будь то иные политические лидеры, никто из них не может гарантировать защиту и безопасность людей, живущих на Донбассе", - пояснил Мирошник.

"Мы в переговорном процессе не готовы разменивать безопасность людей в республиках на некие эфемерные договоренности на фоне правового нигилизма на Украине", - добавил он.

Полномочный представитель ЛНР в контактной группе, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего добавил, что "сдвинуть ситуацию на переговорах может только адекватная реакция гарантов минских соглашений - Германии и Франции, которые приняли на себя эти функции и должны позаботиться, чтобы Украина действовала в рамках обязательств".

Переписывание минских соглашений

Дейнего заявил, что представленный украинской делегацией на минских переговорах план урегулирования ситуации в Донбассе предполагает переписывание комплекса установленных соглашениями мер. "Наша цель - выход из конфликта политическим путем, цель Украины - переписать свои обязательства, - сказал он. - Представленная Украиной дорожная карта предполагает переписывание минских соглашений". Он рассказал, что на заседании контактной группы 11 ноября, где обсуждались планы, представленные Украиной и республиками Донбасса, диалог между участниками был "довольно жестким" и "единственное, о чем удалось договориться, это необходимость выработать единый документ".

По словам Дейнего, все участники переговорного процесса "подтвердили понимание необходимости продолжить работу над документом, который должен определять логику выхода из конфликта в соответствии с минскими соглашениями". Однако "Украина продолжает упорствовать в попытках переписать минские соглашения", отметил представитель ЛНР.

Представители Донецкой и Луганской народных республик в начале октября внесли на рассмотрение контактной группы Дорожную карту, представляющую собой пошаговый план всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта на Донбассе на основе минских соглашений. Киев после неоднократных попыток уклониться от работы над документом представил свой ответный План совместных шагов лишь в начале ноября. После ознакомления с документом представители Донбасса заявили о том, что украинская сторона "полностью исказила суть данной инициативы", представив проект, который "прямо противоречит минским соглашениям в ряде пунктов", "не несет цели мирно урегулировать конфликт, а, напротив, предполагает постепенный вооруженный захват территорий республик". Такую же оценку украинскому плану дал полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов, назвав действия Киева имитацией переговорного процесса и "шагом к полному отказу от минских соглашений".