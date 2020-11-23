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Кризис в Белоруссии

Белорусские пенсионеры проводят акцию протеста в центре Минска

"Марш мудрости" начался от Красного костела на площади Независимости, где собрались несколько сотен человек

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Акция протеста пенсионеров под названием "Марш мудрости" проходит в центре Минска в понедельник. Об этом с места события передает корреспондент ТАСС.

Марш начался от Красного костела на площади Независимости, где собрались несколько сотен человек. Многие из собравшихся пришли на акцию с протестной атрибутикой в бело-красных тонах. Некоторые из участников протеста держат плакаты, они скандируют "Трибунал", "Уходи", "Бабушки идут до победы".

Милиция предупреждает о незаконном характере акции, рядом на улице Советской стоят четыре микроавтобуса с силовиками и автозак. Колонну также сопровождают сотрудники правоохранительных органов. ГАИ перекрыла въезд к площади Независимости с ряда улиц.

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