ЛНР надеется на согласование Киевом вопроса открытия новых КПП в течение пары недель

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Луганская народная республика надеется на то, что украинская сторона в течение "пары недель" согласует вопросы функционирования двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения. Об этом в понедельник на организованном ТАСС в онлайн-формате круглом столе заявил полномочный представитель ЛНР в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, глава МИД республики Владислав Дейнего.

Участники контактной группы на прошедшем 10 ноября в режиме видеоконференции заседании не смогли достичь договоренности об открытии пунктов пропуска через линию соприкосновения на участках "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое".

"Надеюсь, в ближайшие пару недель нам удастся открыть эти пункты пропуска", - сказал Дейнего. Полпред ЛНР считает, что согласовать проблемные вопросы удастся в ходе предстоящей на этой неделе встречи контактной группы. "Надеюсь, что "нормандская четверка" (Франция, Германия, Украина и Россия) не позволит Украине продолжать манипуляции [по вопросам открытия пунктов пропуска]", - добавил Дейнего.

Договоренности о создании двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в районах городов Счастье и Золотое были достигнуты представителями Луганской народной республики и Украины в марте 2020 года, работы по оборудованию КПП начались в июле. Украинская сторона, не согласовав с ЛНР ряд ключевых вопросов функционирования КПП, в том числе относящихся к сфере безопасности, 10 ноября в одностороннем порядке открыла оба пункта пропуска. Луганск назвал данные действия провокацией, ставящей под угрозу жизнь и здоровье лиц, пересекающих линию соприкосновения, и потребовал от Киева начать диалог, направленный на устранение проблем, препятствующих началу полноценной работы пунктов пропуска. В настоящее время на линии соприкосновения между ЛНР и Украиной действует только пешеходный пункт пропуска, расположенный в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской.