В ДНР заявили об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Обстановка на линии разграничения сторон в Донбассе ухудшается, Донецк готов к агрессивным действиям украинской армии. Об этом в понедельник заявила полномочный представитель Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

"Ухудшение на линии соприкосновения уже есть, - сказала Никонорова в ходе круглого стола, проходящего в онлайн-формате в ТАСС и посвященного оценке проектов дорожных карт по урегулированию конфликта в Донбассе. - Количество нарушений перемирия набирает обороты, в регионе вновь используются запрещенные минскими соглашениями вооружения, трое военнослужащих ДНР погибли".

По ее словам, наиболее сложная ситуация складывается в районе Донецкой фильтровальной станции, которая снабжает водой сотни тысяч жителей по обе стороны линии разграничения.

"Мы готовы к любому шагу, который будет предпринимать украинская сторона. Доверия достичь за эти годы с Киевом не удалось. Мы готовы к любым агрессивным действиям Украины", - сказала она.

При этом полпред ДНР подчеркнула, что Донецк привержен мирным минским соглашениям. "Если же Украина готова официально признать, что она не в состоянии выполнить минские соглашения, то тогда, наверное, нужно говорить и о том, что Украине необходимо отказаться и от любых своих претензий по Донбассу", - заключила Никонорова.