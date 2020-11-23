Глава администрации правительства Грузии подала в отставку

ТБИЛИСИ, 23 ноября. /ТАСС/. Руководитель администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили в понедельник сообщила об уходе с этой должности.

"Сегодня, после 13 лет интересной и полной вызовов деятельности, я решила покинуть государственную службу. Я хочу поблагодарить каждого госслужащего, с которым я проработала много лет. Спасибо всем в правительстве, парламенте, в политике или вне ее, международным партнерам, неправительственным организациям, журналистам", - написала она на странице в Facebook.

Она также поблагодарила за плодотворную работу премьер-министра Георгия Гахарию, который и назначил ее главой администрации правительства в сентябре 2019 года.

До этого Мезвришвили занимала должность заместителя министра внутренних дел. Кто сменит Мезвришвили на этом посту, в пресс-службе пока не говорят.