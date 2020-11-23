Бойцы ОМОН перегородили дорогу участникам Марша пенсионеров в центре Минска

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Бойцы ОМОН перекрыли дорогу участникам Марша пенсионеров на проспекте Независимости в районе госцирка, передает с места событий корреспондент ТАСС.

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В акции протеста принимают участие несколько тысяч человек. Марш начался с площади Независимости, колонна прошла вдоль одноименного проспекта. ОМОН без применения силы начал вытеснять протестующих с проспекта Независимости, часть из них пошли обратно, другие повернули на улицу Янки Купалы.

В настоящее время поредевшая колонна протестующих идет по улице Янки Купалы в направлении улицы Максима Богдановича. Протестующих сопровождают микроавтобусы с силовиками и автозак.

Когда несколько сотен пенсионеров дошли до Большого театра оперы и балета Белоруссии, дальнейший путь им вновь преградили бойцы ОМОН. Здесь произошла небольшая потасовка, задержана одна женщина.

Многие из собравшихся пришли на акцию с протестной атрибутикой в бело-красных цветах. Некоторые из участников протеста держат плакаты, они скандируют "Трибунал", "Уходи", "Бабушки идут до победы". Милиция предупреждает о незаконном характере акции.