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Кризис в Белоруссии
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Бойцы ОМОН перегородили дорогу участникам Марша пенсионеров в центре Минска

В акции протеста принимают участие несколько тысяч человек
© Валерий Шарифулин/ТАСС. архив

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Бойцы ОМОН перекрыли дорогу участникам Марша пенсионеров на проспекте Независимости в районе госцирка, передает с места событий корреспондент ТАСС.

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В акции протеста принимают участие несколько тысяч человек. Марш начался с площади Независимости, колонна прошла вдоль одноименного проспекта. ОМОН без применения силы начал вытеснять протестующих с проспекта Независимости, часть из них пошли обратно, другие повернули на улицу Янки Купалы.

В настоящее время поредевшая колонна протестующих идет по улице Янки Купалы в направлении улицы Максима Богдановича. Протестующих сопровождают микроавтобусы с силовиками и автозак. 

Когда несколько сотен пенсионеров дошли до Большого театра оперы и балета Белоруссии, дальнейший путь им вновь преградили бойцы ОМОН. Здесь произошла небольшая потасовка, задержана одна женщина. 

Многие из собравшихся пришли на акцию с протестной атрибутикой в бело-красных цветах. Некоторые из участников протеста держат плакаты, они скандируют "Трибунал", "Уходи", "Бабушки идут до победы". Милиция предупреждает о незаконном характере акции.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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