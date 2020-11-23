Правительственные войска Эфиопии окружают столицу Тыграя

ПРЕТОРИЯ, 23 ноября. /ТАСС/. Федеральные силы Эфиопии окружают столицу штата Тыграй город Мэкэле. Об этом заявил в понедельник официальный представитель правительственной Целевой группы по чрезвычайному положению в штате Тыграй Редван Хусейн.

"Войска находятся в процессе окружения Мэкэле в 50 километрах от центра города", - цитирует его эфиопский телеканал Fana. Редван Хусейн отметил, что значительная часть территории Тыграя возвращена сейчас под контроль федеральных властей. Касаясь возможных дальнейших действий Аддис-Абебы, он подчеркнул, что "возможны любые варианты за исключением переговоров с нынешней верхушкой НФОТ".

Одновременно Редван Хусейн сообщил, что мятежники из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) в понедельник в очередной раз подвергли ракетной атаке столицу соседнего штата Амхара город Бахр-Дар. "Ущерба от удара нет", - подчеркнул Редван Хусейн. НФОТ уже атаковал 13 и 20 ноября Бахр-Дар, который находится на расстоянии 250 километров от южной границы Тыграя. Как отмечает южноафриканская радиостанция SABC, целью ракетных ударов мятежников была находящаяся под Бахр-Дар крупнейшая база ВВС на севере Эфиопии.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед распорядился 4 ноября начать военную операцию на севере страны против отрядов НФОТ, которые накануне напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными федеральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Правительственные силы начали операцию с освобождения западных районов Тыграя от отрядов НФОТ, а сейчас продвигаются с севера и юга к расположенной на юго-востоке штата его столице Мэкэле.

Правительство Эфиопии дало в воскресенье руководству и отрядам НФОТ 72 часа для того, чтобы сложить оружие и прекратить сопротивление федеральным силам. Объявляя об ультиматуме, Абий Ахмед подчеркнул, что "это последний шанс". В случае отказа со стороны НФОТ выполнить требования Аддис-Абебы начнется штурм Мэкэле, в том числе с помощью тяжелого вооружения, подчеркнул он.