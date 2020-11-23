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СМИ: делегация Израиля направилась в Судан впервые с объявления о нормализации отношений

Президент США Дональд Трамп 23 октября объявил о том, что Судан и Израиль согласились на нормализацию отношений

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Небольшая израильская делегация впервые с 23 октября, когда была достигнута договоренность о нормализации отношений между Израилем и Суданом, направилась в понедельник в Хартум. С таким утверждением выступило израильское армейское радио Galei Zahal.

23 октября заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил в Twitter, что президент США Дональд Трамп объявил о том, что Судан и Израиль согласились на нормализацию отношений. 15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку окрестили на Западе "Авраамовыми соглашениями" в память о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама. Палестина выступила категорически против этих договоренностей.

До ОАЭ и Бахрейна из арабских стран у Израиля были установлены отношения лишь с Египтом и Иорданией.

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