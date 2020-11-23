Турция осудила попытку военных Бундесвера обыскать грузовое судно в Средиземном море

АНКАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Турция назвала незаконной попытку военных Бундесвера обыскать турецкое грузовое судно Rosaline A в Средиземном море. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД республики.

"Мы выступаем против того, что не нарушивший эмбарго на поставки оружия наш корабль был задержан в течение нескольких часов в тяжелых погодных условиях <...> Мы протестуем против этой несанкционированной акции с применением силы", - отмечается в коммюнике.

В турецком внешнеполитическом ведомстве также подвергли критике операцию Евросоюза у берегов Ливии, известную как "Ирини". "Нейтралитет операции "Ирини", которую ЕС начал без консультаций с законным ливийским правительством, с нашей страной, с НАТО, уже вызывает споры. Тем не менее недопустимо, что такие двойные стандарты и незаконные действия применяются к кораблям, которые перевозят [грузы] из нашей страны в Ливию", - говорится в заявлении.

В Анкаре также добавили, что операция "Ирини" "не контролирует поставки вооружения путчисту [командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалу Халифе] Хафтару, и она призвана лишь для наказания законного ливийской правительства".

В понедельник издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что Турция воспрепятствовала проведению Бундесвером проверки подозрительного турецкого судна в рамках операции "Ирини". Турецкое грузовое судно Rosaline A было остановлено в воскресенье немецким фрегатом "Гамбург" в 200 км севернее ливийского города Бенгази. Бундесвер получил данные о том, что на нем могли находиться оружие и боеприпасы. Военные Бундесвера уже поднялись на борт Rosaline A, как неожиданно Анкара наложила протест на обыски и сообщила ЕС, что не согласна на проведение проверки. Немецким военным пришлось прекратить ее и вернуться на "Гамбург". Судно беспрепятственно направилось дальше к Ливии.

"Ирини" была запущена с 1 апреля. В частности, в соответствии с резолюцией 2292 Совета Безопасности ООН, миссия сможет проводить в открытом море у берегов Ливии инспекции судов, подозреваемых в перевозке оружия или связанных с ним материалов в арабскую страну и из нее.