В Париже начались судебные разбирательства по делу Николя Саркози

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Парижский суд начал разбирательства по делу о коррупции и давлении на следствие, в которых обвиняется бывший президент Франции Николя Саркози. Политик прибыл в здание суда около 13:30 (15:30 мск) в понедельник, однако от общения с прессой отказался.

Помимо экс-президента, фигурантами дела являются его адвокат Тьерри Эрзог и бывший генеральный прокурор при Кассационном суде Жильбер Азибер.

Следователи считают, что Саркози в 2014 году попытался через Эрзога получить закрытую служебную информацию от Азибера. По их мнению, экс-президент хотел вернуть свои рабочие записи, конфискованные в рамках расследования дела о нелегальном финансировании в 2007 году его избирательной кампании совладелицей французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

После истечения срока полномочий Саркози на президентском посту в 2012 году следователи начали прослушивание его телефонных разговоров. Правоохранительные органы полагали, что избирательную кампанию экс-президента мог финансировать Муаммар Каддафи. Именно таким образом следователям стало известно содержание переговоров Саркози с Эрзогом. По версии следственных органов, экс-президент в разговоре дал понять, что готов устроить Азибера на выгодную должность в Монако в случае оказания им услуг в ходе расследования.

По сведениям СМИ, Саркози разговаривал со своим адвокатом по мобильному телефону, оформленному на вымышленного человека по имени Поль Бисмют. Эрзог также использовал телефон с сим-картой, которую можно купить без предъявления удостоверения личности.

В недавнем интервью телеканалу BFM, Саркози отверг выдвинутые против него обвинения, отметив, что Азибер не получал никакого поста в Монако. Телеканал также указывает, что судебный процесс, который должен продлиться до 10 декабря, может быть отложен по просьбе 73-летнего Азибера по медицинским причинам.