В Армении создана межведомственная группа по вопросу пропавших без вести в Карабахе

ЕРЕВАН, 23 ноября. /ТАСС/. Межведомственная группа при правительстве Армении, которая будет заниматься вопросами военнопленных и пропавших без вести в Нагорном Карабахе солдат, создана по поручению премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба армянского кабмина.

"Премьер-министр получил доклад о работе по возвращению пленных военнослужащих и гражданских лиц и выяснению судьбы пропавших без вести. Обсуждались механизмы поиска лиц, пропавших без вести. По поручению Пашиняна сформирована межведомственная рабочая группа, которая занимается оперативным решением вышеперечисленных вопросов", - отмечается в сообщении.

Родственники пропавших без вести в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе военнослужащих в понедельник с утра устроили акцию протеста перед зданием Минобороны. Они требуют конкретных действий властей дать им информацию о судьбах военнослужащих.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев. 13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В его состав вошли представители МЧС, МИД и ФСБ, представители других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Решение организационных вопросов возложено на Минобороны.