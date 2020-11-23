Пенсионерам не удалось провести марш протеста в Минске по традиционному маршруту

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Силовики не дали в понедельник провести акцию протеста пенсионеров под названием "Марш мудрости" в Минске по традиционному маршруту.

Шествие стартовало от Красного костела на площади Независимости вдоль одноименного проспекта. Образовавшая из нескольких тысяч человек колонна направилась к площади Якуба Коласа, однако ОМОН вытеснил протестующих с проспекта Независимости в районе улицы Янки Купалы. По пути правоохранители рассекали колонну, происходили точечные задержания. В итоге на площадь Якуба Коласа пришла лишь небольшая группа пенсионеров.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, и они продолжаются до сегодняшнего дня. Власти требуют прекратить незаконные акции, к которым присоединились студенты, женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью. Один из маршей пенсионеров в октябре был разогнан силовиками с применением спецсредств.