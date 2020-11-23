СМИ: колонна бронетехники США и нефтевозов прибыла из Сирии в Ирак

ТАСС, 23 ноября. Командование США перебросило очередную колонну из 50 единиц бронетехники с территории Сирии в соседний Ирак. Об этом сообщила в понедельник телестанция Syria. По ее информации, помимо танков и бронемашин, пограничный пункт Эль-Валид пересекли цистерны "с незаконно добытой сирийской нефтью".

Как подчеркивает телестанция, нефть была вывезена с месторождений в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке, которые находятся под контролем американских военнослужащих и курдских формирований "Сил демократической Сирии" (СДС). Что касается военной техники, то она перемещена на иракскую территорию с базы США в Харраб-эд-Дейре.

16 и 20 ноября через границу проследовали еще две американские колонны с танками и военными грузовиками. По сведениям телестанции, базу США в населенном пункте Эль-Маликия покинули уже несколько десятков американских военнослужащих.

Ранее Соединенные Штаты планомерно усиливали вооруженное присутствие на сирийской территории. Общеарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщила 6 ноября об оборудовании новой американской военной базы возле населенного пункта Эль-Багуз в провинции Дейр-эз-Зор. Всего с 2015 года США создали девять военных баз на северо-востоке Сирии. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, еще пять - в соседней провинции Хасеке.

В октябре в Сирии были размещены дополнительно 500 американских военнослужащих, которые оказывали помощь отрядам СДС в борьбе с активизировавшимися бандами террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).