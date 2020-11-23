Армия США объявила об объединении европейского и африканского командований

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Армия США (Сухопутные войска) объявила об объединении под единым руководством своих европейского и африканского командований. Об этом сообщается в обнародованном в понедельник пресс-релизе Африканского командования ВС США (АФРИКОМ).

Новое командование, согласно этому сообщению, будет именоваться U. S. Army Europe and Africa (USAREUR-AF) и станет компонентным командованием для двух этих до сих пор самостоятельных армейских командных структур. Возглавит его командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Кристофер Кавали.

"Это объединение повысит глобальную и региональную готовность и будет содействовать реализации Национальной оборонной стратегии, - приводятся в пресс-релизе слова министра Сухопутных войск США Райана Маккарти. - Новая структура повысит эффективность управления и контроля, гибкость и возможности проведения масштабных, совместных и комбинированных операций".

Новая командная структура, как заявлено, будет выполнять важную роль в оказании содействия миссиям на двух взаимосвязанных театрах военных действий, а создание единого центра управления повысит оперативность реализации принимаемых решений, равно как и ускорит реагирование на чрезвычайные региональные и глобальные ситуации.

"USAREUR-AF будет отвечать за все армейские операции и имущество в Африке и в Италии и будет осуществлять непосредственную координацию усилий с армейским африканским командованием", - указывается в пресс-релизе. Соответственно, все подразделения, находящиеся под контролем последнего, поступят в распоряжение USAREUR-AF.